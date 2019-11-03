بينهم قيادي بارز..بعض قتلى قوات الوفاق في معارك طرابلس ضد القوات المسلحة

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن القيادي الميداني البارز في مليشيا “فرسان جنزور” محمد عبدالحفيظ شاهين قتل خلال المعارك ضد القوات المسلحة.

وأوضح المصدر أن شاهين الشهير “الصيني” من مواليد 1983 ومن سكان منطقة جنزور قتل الجمعة الماضية في محور التوغار –طرابلس أثناء المعارك.

وأضاف المصدر أن آمر مليشيا “شباب مصراتة” حاتم محمد لبز الفرجاني قتل كذلك نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة.

وأشار المصدر إلى أن الفرجامي الشهير بـ”العيله” من مواليد 1986 ومن سكان مدينة مصراتة قتل خلال معارك اليوم الأحد في محور الخله طرابلس.

ولفت المصدر إلى مقتل محمد فتحي الرخيص الشهير “ارخيص” مواليد التسعينات ومن سكان مدينة طرابلس نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة طرابلس صباح الأحد.

وأفاد المصدر أن أحد عناصر مليشيا “ثوار طرابلس” محمد راشد زغدود قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة.

وذكر المصدر أن زغدود الشهير “أسيم” من مواليد 1990 ومن سكان مدينة نالوت قتل اليوم الأحد في محور عين زارة طرابلس.

وأكد المصدر أن عنصر آخر من مليشيا “ثوار طرابلس” المدعو يوسف أبوصوة قتل أيضًا نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية.

وأوضح أن أبوصوة من مواليد التسعينات والأصل من مدينة نالوت وهو من سكان منطقة الرياضيه بمدينة طرابلس قتل صباح اليوم الأحد في محور عين زارة طرابلس.

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