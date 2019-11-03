استمرار أزمة نقص الوقود في بني وليد

تعاني محطات توزيع الوقود في بني وليد من نقص حاد في وقود البنزين والديزل، منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب توقف شركة البريقة لتوزيع الوقود عن إمداد المدينة بالوقود.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن المجلس البلدي يسعى إلى حلحلة الأزمة بالتواصل مع شركات توزيع الوقود.

من جهته يقول خليفة السني أحد المواطنين بالمدينة، إن أهالي بني وليد يضطرون للذهاب إلى المدن المجاورة مثل زليتن ومصراتة للتزود بالوقود.

ويضيف المواطن عبدالله الفقي أن منطقة الحي الصناعي ببني وليد «أصبحت سوق سوداء منتعشة بالوقود» حيث وصل سعر اللتر الواحد إلى دينار ونصف الدينار، مطالبا المسؤولين بتوفير الوقود للمحطات بأسعار معقولة حتى يتسنى للمواطنين التزود بالوقود.

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