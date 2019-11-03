الجازوي: النواب المجتمعون في طرابلس ليسوا ذيولاً أو أبواقاً للمجلس الرئاسي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المنقطع منذ سنة 2014، سعد الجازوي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين إن مطالبة منظمة العفو الدولية بالكشف عن مصير النائبة سهام سرقيوة تعتبر وسلية ضغط أخرى تمارس على الجهات المغيبة وخطوة في الإتجاه الصحيح.

الجازوي أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج” الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن مجلس الأمن أولوياته تختلف عن الشعارات المرفوعة ولو أن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لها مصلحة في تبني قضية سرقيوة لكان الوضع مختلف.

ولفت إلى أنه طالما لم يتبنى مجلس الأمن والدول الدائمة العضوية هذه الخطوة لن تتحقق النتيجة المرجوه، معتبراً أن منهج المجتمع الدولي يتمثل بمنهج المصلحة في تبني أو الضغط أو النظر للقضايا السياسية الدولية حتى في إنشائها للمؤسسات الدولية لم تضع أسس ثابتة.

وتابع مضيفاً:” أريد الرد على من يتهمنا نحن المجتمعين في طرابلس أننا ذيول وأبواق للرئاسي ونسعى لمصالحنا أقول لهم علينا بالتثبت ويكفينا تهيج للإعلام أنا عضو بمجلس طرابلس لم أتقاضى مرتب خلال مقاطعتي وحينما التحقت الآن به اتلقى مرتبي ولن نأخذ سيارات أومزايا وهدايا، يكفي الوطن جراح ومن كان لديه دليل ليقدمه ويكفينا إلقاء التهم على بعضنا البعض”.

كما دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أو أي شخصية تريد حكم ليبيا من خلال البدلة العسكرية إلى التوقف عن الإستبداد ليكون القرار والشأن العام بين من يخول لهم القانون ذلك، موضحاً أنه حث على إجتماع الأجسام المنبثقة عن الإتفاق السياسي من أجل تنفيذ الإستحقاقات لهذه المرحلة.

وإستطرد حديثه:” نحن ماضون بتبديد العقبات لكن إذا قام مجلس الدولة أو قمنا نحن بدور تستلزمه المصلحة الوطنية في هذه المرحلة نحن لسنا في مرحلة مناكفة فمن خلال تواصلنا مع بعضنا سنتفق على تحديد المهام ليقف كل منا من مجلس الدولة والرئاسي والنواب كلٌ عند صلاحياته التي حددها الإتفاق السياسي”.

ختاماً جدد تأكيده على إهتمام النواب المجتمعين في طرابلس وتركيزهم على ملف إختفاء النائبة سرقيوة سواء مع السفراء أو الإتحاد الاوروبي والبعثة الأممية بالإضافة لطرحه أمام المنظمات المهتمه بهذا الشأن لتعرضه على المنظمات الأخرى المعنية بالأمر.

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