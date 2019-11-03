معيتيق يناقش دور صندوق التسهيلات المالية في دعم شريحة الشباب

ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق اليوم الأحد اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية أبوالقاسم السويدي لدعم شريحة الشباب.

الإجتماع تركز بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على دور الصندوق في دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية من خلال إستقطاب الخريجين وبرامج التدريب والتأهيل وتسهيل إدماج هذه الطبقة في سوق العمل للإسهام في حركة الاقتصاد الوطني.

وبدوره، أكد معيتيق على دعمه الكامل للصندوق، مشدداً على ضرورة تفعيل دوره وإبراز نشاطه من خلال تقديم خطط مركزة تتضمن برنامج تدريب ودمج سريعة للستة اشهر القادمة وطرح عدد من الخيارات الاستثمارية امام الشباب.

ومن جهته، إستعرض رئيس مجلس إدارة الصندوق،الأفكار التي يطمح لتطبيقها في هذا الشأن .

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