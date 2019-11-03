عماري زايد يبحث ملف ميزانيات البلديات لعام 2020

التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، اليوم الأحد، مع وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، لبحث ما تم إنجازه على مستوى نقل الاختصاصات من الوزارات إلى المجالس البلدية، ضمن ما تقوم به اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة كيفية صرف ميزانيات البلديات لعام 2020، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، كما تطرق اللقاء إلى ملف استكمال البناء المؤسسي للبلديات بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

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