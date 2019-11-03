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عماري زايد يبحث ملف ميزانيات البلديات لعام 2020

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، اليوم الأحد، مع وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، لبحث ما تم إنجازه على مستوى نقل الاختصاصات من الوزارات إلى المجالس البلدية، ضمن ما تقوم به اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة كيفية صرف ميزانيات البلديات لعام 2020، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، كما تطرق اللقاء إلى ملف استكمال البناء المؤسسي للبلديات بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • عقاب الوقت صعلوك خارجي إرهابي تكفيري زنديق زي المدعو “عماري زايد” يمسك منصب في الدولة ويجتمع بوزراء ويناقش ميزانيات.

    فعلاً… نحن في زمن المَسْخ والرويبضات

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