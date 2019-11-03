داخلية الوفاق تبحث مع وفد أممي أوضاع المهاجرين في طرابلس

عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية التابع لحكومة الوفاق محمد الشيباني، اليوم الأحد، اجتماعاً موسع ضم وفد تابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، بحضور مدير جهاز الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، ورئيس قسم متابعة مراكز الإيواء ورئيس قسم المنظمات بمكتب الوكيل.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بطريق السكة بطرابلس، مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الإيواء، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجههم داخل هذه المراكز.

كما تم خلال الاجتماع التطرق لموضوع مركز إيواء أبوسليم والاستماع لعدد من النزلاء الذين كانوا داخل المركز، والذين تم إيوائهم بمركز طريق السكة، لحين إيجاد الحلول لهؤلاء المهاجرين.

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