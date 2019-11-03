معيتيق يدعو صندوق التسهيلات المالية لدعم الشباب

بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الأحد، في اجتماع مع رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية أبوالقاسم السويدي، سبل دعم شريحة الشباب، ودور الصندوق في دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية من خلال استقطاب الخريجين وبرامج التدريب والتأهيل وتسهيل إدماج هذه الطبقة في سوق العمل للإسهام في حركة الاقتصاد الوطني.

ووفق إدارة التواصل، فقد أكد معيتيق خلال الاجتماع الذي عقد بمقر حكومة الوفاق، دعمه الكامل للصندوق وعلى ضرورة تفعيل دوره وإبراز نشاطه من خلال تقديم خطط مركزة تتضمن برنامج تدريب ودمج سريعة للستة أشهر القادمة وطرح عدد من الخيارات الاستثمارية أمام الشباب. من جهته استعرض السويدي الأفكار التي يطمح لتطبيقها في هذا الشأن.

يذكر أن صندوق التسهيلات المالية التابع لوزارة العمل والتأهيل من ضمن اختصاصاته تدريب وتأهيل وتوجيه الخريجين والباحثين عن العمل والاستثمار من خلال منظومة مركزة تتوفر بها احتياجات سوق العمل الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية