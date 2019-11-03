الرئاسي يبحث قانونية عمل المنظمات الدولية داخل ليبيا

عقد بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد، الاجتماع التنظيمي الثاني للجنة العليا لنقل الاختصاصات.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استمرار سعي اللجنة العليا لنقل الاختصاصات في تنظيم العمل بين الإدارات والمنظمات الدولية العاملة مع حكومة الوفاق، ومناقشة تنظيم العمل بين الإدارات والوزارات والمنظمات الدولية التي تعمل مع حكومة الوفاق في دعم نقل الاختصاصات من الوزارات إلى الإدارات المحلية من أجل التحول من المركزية إلى اللامركزية.

كما تدارس المجتمعون، ضمان قانونية عمل المنظمات الدولية داخل ليبيا وتنظيم آلية تواصلها من خلال القنوات الرسمية للاستفادة من الخبرات التي ستقدمها لليبيا بما يضمن عدم تعارضها وتنظيمها وتحقيق أهدافها، مع مراعاة الحفاظ على وحدة وسيادة وتماسك الدولة.

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