اليسير: الجويلي يحاول الفرار إلى صربيا ليعيش في رفاهية بأموال الليبيين التي سرقها

طرابلس-العنوان

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق، عبد المنعم اليسير في رسالة وجهها، إلى “الشباب المغرر” بهم المساندين لقوات الوفاق، أن الجويلي يحاول الفرار إلى صربيا ليلحق بعائلته.

وقال اليسير في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسوك، أمس السبت “سوف يترككم آمر المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق أسامة الجويلي لتواجهون مصيركم ويحاول الفرار إلى صربيا ليلحق عائلته ليعيش معهم في رفاهية بأموال الليبيين التي سرقها عن طريق وزارة الدفاع وبعدها من التهريب”.

وكان قد قال الجويلي في تصريح سابق “نحن ضد هذه الحرب لأنها ستخلف مآسي كبيرة على الليبيين على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي”.

وفي تصريح خص به وكالة “رويترز” للأنباء قال الجويلي “نتمنى انتهاء هذه الحرب اليوم ولكن أوضحت القيادة السياسية وبشكل واضح أن الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار بوجوب عودة من وصفه بالمعتدي – القوات المسلحة – من حيث أتى”.

وأوضح آمر المنطقة العسكرية الغربية أن المجتمع الدولي والدول الفاعلة التي أنشئت الوفاق والرئاسي تخلت عنه أمام هذا الغزو.

وأشار الجويلي إلى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لديه الضوء الأخضر والمساعدة من الدول الغربية والإقليمية وأخيرًا روسيا.

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