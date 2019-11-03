رالي تي تي .. الوجه الآخر

تقرير

الوجه الآخر لرالي تي تي بعيدا عن السرعة فوق الرمال المتحركة، غناء ورقص شعبي، ومرح ووقت ممتع.

ولم يقتصر رالي تي تي الصحراوي في مدينة ودان على الجانب التنافسي بين السيارات والدراجات النارية بل بات نافذة اقتصادية يستفيد منها سكان مدينة ودان الذين يفتتحون متاجرهم لبيع كل ما يحتاجه رواد الرالي إضافة إلى افتتاح المطاعم لتنتقل المدينة وحركتها في فترة فعاليات الرالي إلى مكان الحدث.

كا يعرض أهالي منطقة الجفرة تراثهم وثقافتهم خلال أيام الرالي وذلك بعرض الألعاب الشعبية والمقتنيات الشعبية إضافة إلى عرض الأكلات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة عامة ومدينة ودان تحديدا.

وكما هي فرصة للتنافس فهي فرصة حقيقية أيضا للعائلات لزيارة المكان مصحوبين بأطفالهم لمشاهدة الأجواء المميزة التي اعتادوا عليها كل عام وسط أجواء تمثل عرسا حقيقيا.

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