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ضبط 4 مهاجرين ليبيين بحاوية في ميناء مرسيليا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت صحيفة “لوبروفنس” الفرنسية أن السلطات بميناء مرسيليا أوقفت 4 مهاجرين قصر يحملون الجنسية الليبية.

وأوضحت الصحيفة أن المهاجرين الليبيين الأربعة كانوا على متن سفينة شحن انطلقت من تونس باتجاه مدينة مرسيليا الفرنسية.

وأفادت الصحيفة أن المهاجرين الليبيين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما وعثر عليهم داخل حاوية بعد أن اختبأوا فيها لمدة ثلاثة أيام، لافتة إلى عزم السلطات المختصة إعادتهم إلى تونس بعد دراسة طلب لجوئهم أو وضعهم ضمن حماية القصر، أو تمديد وضعهم في منطقة الانتظار، قبل إعادتهم إلى بلادهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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