العباني: ترهونة أيقنت أنه لن تقوم دولة مدنية في ظل سطوة الإرهاب والمليشيات

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إن مدينة ترهونة بقبائلها ال63، أيقنت أنه لن تقوم دولة مدنية على الأراضي الليبية في ظل سطوة الإرهاب وانتشار المليشيات المسلحة.

العباني أشار في تدوينة له، إلى أن ترهونة قررت محاربة الجماعات الإرهابية، داعيا كل القبائل الليبية للجهاد صفا واحدا مع القوات المسلحة بقيادة، المشير خليفة حفتر.

ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو تطهير المدن والقرى، وتحريرها من براثن الإرهاب والتطرف والفساد، وإقامة الدولة المدنية الحديثة القائمة على التداول السلمي على السلطة والاحتكام إلى شرعية صناديق الانتخاب.

كما أضاف العباني أن ترهونة لن تألو جهدا في دعم جيشها ومناصرته.

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