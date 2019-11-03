الثني يطلع على نتائج زيارات وزير الخارجية إلى عدد من الدول

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم، على نتائج زيارات وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى عدد من العواصم، وذلك خلال اجتماع عقده مع الوزير، عبدالهادي الحويج، في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

الحويج أطلع رئيس الحكومة على نتائج زيارته إلى البرلمان الأوروبي، ومشاركته في أعمال القمة الروسية – الأفريقية التي عقدت بمدينة سوتشي الروسية، إضافة إلى التحضيرات لأعمال وزارة الخارجية المقبلة.

من جانبه شدد الثني على أهمية هذا التواصل لإيضاح حقيقة الأوضاع في ليبيا، وشرح رؤية الحكومة المؤقتة لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس.

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