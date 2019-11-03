السراج يبحث مع نورلاند تطورات الأوضاع الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في لندن لمناقشة تطورات الأوضاع الليبية، والجهود المبذولة لإنهاء النزاع في طرابلس والذي دخل شهره السابع.

وأكد نورلاند، خلال اللقاء على دعم الولايات المتحدة لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعارض هذا التصعيد وتلتزم بالعمل مع الشركاء الليبيين والدوليين بتوجيه من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.

وقال نولارند، “إن النزاع أثبت الحاجة الملحّة لجميع الأطراف الليبية المسؤولة للعمل من خلال العملية السياسية لاستعادة الأمن في غرب ليبيا وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع الليبيين. وبناءً على طلب ليبيا، فإنّ السفارة الأمريكية مستعدة لتقديم دعمها الكامل لهذا الحوار السياسي الليبي”، بحسب تعبيره.

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