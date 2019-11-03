اللواء 73 يدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية نحو طرابلس

دفع اللواء 73 مشاة، التابع للقوات المسلحة، بإمرة اللواء علي القطعاني، بالمزيد من التعزيزات العسكرية نحو محاور القتال في العاصمة.

وقال عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش لقناتنا، إن اللواء حرك سريتين من الكتيبة 409 مشاة إلى طرابلس، لدعم صفوفه ومواصلة التقدم إلى مواقع جديدة، حسب الخطة التي وضعت من آمر وضابط عمليات اللواء.

وفي سياق متصل، نفذ سلاح الجو اليوم سلسلة ضربات جوية، استهدفت مواقع لمسلحي الوفاق في منطقتي عين زارة وخلة الفرجان جنوب طرابلس، كما وجه ضربة جوية على موقع بالشق العسكري من قاعدة معيتيقة الجوية.

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