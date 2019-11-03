نورلاند: تصاعد التدخل الدولي والمرتزقة بالصراع الليبي

جدد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، التأكيد على دعم بلاده لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، “وسط تصاعد تورّط جهات حكومية خارجية والمرتزقة في الصراع وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين”.

وقال نورلاند، خلال لقاء جمعه برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في لندن، الأحد، إن بلاده “تُعارض هذا التصعيد وتلتزم بالعمل مع الشركاء الليبيين والدوليين بتوجيه من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لكسر هذه الحلقة المدمرة المتمثلة في الهجوم والهجوم المضاد بتمكين أجنبي والتي أودت بحياة الكثير من الليبيين الأبرياء”.

ووفق بيان للسفارة الأميركية لدى ليبيا، فقد ناقش الطرفان الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في طرابلس والذي دخل شهره السابع، حيث رأى السفير أن الأوضاع في ليبيا تكشف حاجة الأطراف الليبية الملحّة للعمل من خلال العملية السياسية لاستعادة الأمن في غرب ليبيا وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع الليبيين، مبينا أن السفارة الأمريكية مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي الليبي.

ولفت السفير نورلاند في نهاية البيان إلى أن الصراع المستمرّ يقوض الحرب الأمريكية- الليبية المشتركة ضدّ الإرهاب ويضرّ باحتمالات تعافي النمو الاقتصادي في ليبيا.

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