وصول باخرة تحمل 2550 طن إسمنت إلى ميناء البريقة

رست على رصيف ميناء البريقة التجاري الصناعي الباخرة «Tolmi» التي ترفع علم بنما قادمة من إيطاليا وعلى متنها 2550 طن إسمنت.

وقال مساعد مدير إدارة تشغيل فرع الشركة ورئيس قسم المناولة والتخزين بميناء البريقة البحري عبد العظيم سالم محمد بوخمادة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن شحنة الإسمنت مستوردة لصالح شركة (ان بي سي البحرينية للخدمات النفطية) والذي يستعمل في معالجة الحقول النفطية.

وأضاف بوخمادة أن العاملين في قسم المناولة والتخزين بميناء البريقة سيعملون على تفريغ الباخرة التي تستغرق مدة تفريغها من 3 إلى 4 أيام متواصلة، مشيرًا إلى أن الباخرة ستغادر الميناء بعد تفريغ حمولتها والانتهاء من الإجراءات المستندية المتبعة والإفراج الجمركي.

ونوه عبدالعظيم بوخمادة إلى أن ميناء البريقة بصدد استقبال عدد من الناقلات النفطية والتجارية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن إدارة الميناء تعمل على توجيه البواخر إلى ميناء البريقة التجاري الصناعي لإنعاش الحالة الاقتصادية بالمنطقة.

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