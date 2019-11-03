تأجيل النطق بالحكم في قضية ضحايا سجن أبوسليم إلى جلسة 15 ديسمبر

قررت الدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس، تأجيل النطق بالحكم في القضية (رقم2014 /100» المعروفة إعلاميا بقضية ضحايا سجن أبوسليم التي جرت أحداثها عام 1996، إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل، وفق ما نشرته وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المحكمة أصدرت قرارها بتأجيل النطق بالحكم خلال جلستها التي عقدت صباح اليوم الأحد، «لعدم استكمال المداولة»، مشيرة إلى أن الجلسة عقدت بحضور «هيئة المحكمة بكامل أعضائها وهيئة الدفاع وأهالي الضحايا من أولياء الدم».

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