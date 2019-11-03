السراج يلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا في لندن

لندن-العنوان

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بالسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وذلك لمناقشة الجهود المبذولة حول ليبيا.

وجدد السفير الأمريكي خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد بلندن على دعم الولايات المتحدة لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” “تُعارض الولايات المتحدة التصعيد وتلتزم بالعمل مع الشركاء الليبيين والدوليين بتوجيه من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة”.

وأوضحت السفارة عبر بيانها أن الحاجة ملحّة لجميع الأطراف الليبية المسؤولة للعمل من خلال العملية السياسية لاستعادة الأمن في غرب ليبيا وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع الليبيين.

وأكدت السفارة أنه بناءً على طلب ليبيا، فإنّها مستعدة لتقديم دعمها الكامل لهذا الحوار السياسي الليبي. وفي هذا الصدد، أكّد السفير نورلاند أيضًا على أنّ الصراع المستمرّ يقوض الحرب الأمريكية-الليبية المشتركة ضدّ الإرهاب ويضرّ باحتمالات تعافي النمو الاقتصادي في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية