تأجيل النطق بالحكم بقضية “مذبحة سجن أبوسليم”

أصدرت محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية التاسعة اليوم الأحد، قراراً بتأجيل النطق بالحكم في القضية رقم 2014 /100 المعروفة شعبيا باسم “مذبحة سجن أبو سليم سنة 1996″، إلى جلسة 15 ديسمبر.

ووفق بيان لحكومة الوفاق فقد جاء تأجيل النطق بالحكم لعدم استكمال المداولة، فيما انعقدت الجلسة بحضور هيئة المحكمة بكامل أعضائها وهيئة الدفاع وأهالي الضحايا من أولياء الدم.

يشار إلى أن “مذبحة سجن أبو سليم” وقعت أحداثها في 29 يونيو العام 1996، حيث تمت تصفية حوالي 1269 سجينا، في سجن أبو سليم، بحجة تمردهم ومقاومة رجال الأمن.

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