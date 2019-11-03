البحث الجنائي بالزاوية يضبط شخصين متهمين بممارسة السحر والشعوذة

أعلن رئيس قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الزاوية، المقدم عبدالواحد رمضان خبيزة، أن القسم ألقى القبض على شخصين اثنين متهمين بممارسة أعمال السحر والشعوذة بالمدينة، اليوم الأحد.

وقال خبيزة لـ«بوابة الوسط» إن المتهمين «يقومون بابتزاز المواطنات من داخل وخارج مدينة الزاوية»، مؤكدا إحالتهما إلى التحقيق وتحويلهما إلى النيابة العامة بعد القبض عليهما.

ودعا خبيزة كافة المواطنين بمدينة الزاوية إلى ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية لتأدية عملها والقبض على كل من يحاول المساس بأمن المواطنين في المدينة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا