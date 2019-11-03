السفير الأمريكي في ليبيا: الصراع المستمر يقوض الحرب “الأمريكية-الليبية” المشتركة ضدّ الإرهاب

أخبار ليبيا24

أكّد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أنّ الصراع المستمرّ في ليبيا يقوض الحرب الأمريكية-الليبية المشتركة ضدّ الإرهاب ويضرّ باحتمالات تعافي النمو الاقتصادي في ليبيا.

وأكد نورلاند مجددًا خلال بحث الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في طرابلس والذي دخل شهره السابع مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في لندن على دعم الولايات المتحدة لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وسط تصاعد تورّط جهات حكومية خارجية والمرتزقة في الصراع وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.

وأفاد السفير الأمريكي أن الولايات المتحدة تعارض هذا التصعيد وتلتزم بالعمل مع الشركاء الليبيين والدوليين بتوجيه من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لكسر هذه الحلقة المدمرة المتمثلة في الهجوم والهجوم المضاد بتمكين أجنبي والتي أودت بحياة الكثير من الليبيين الأبرياء.

وأوضح نورلاند أن النزاع أثبت الحاجة الملحّة لجميع الأطراف الليبية المسؤولة للعمل من خلال العملية السياسية لاستعادة الأمن في غرب ليبيا وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع الليبيين.

وأشار إلى أنه بناءً على طلب ليبيا، فإنّ السفارة الأمريكية مستعدة لتقديم دعمها الكامل لهذا الحوار السياسي الليبي.

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