بلدي بني وليد يتابع سير العملية الدراسية عقب انتهاء الاعتصام

أجرى عميد بلدية بني وليد سالم انوير، رفقة مراقب التعليم بالمدينة خالد أبو حمرة، اليوم الأحد، زيارة إلى عدد من المدارس بالبلدية لمتابعة لسير العملية التعليمية بعد اعتصامات متكررة بالمدارس.

وجاءت هذه الزيارة للتأكيد على أن العملية التعليمية بالمدينة تسير وفق خُطى ثابتة وأن كل المدارس تُمارس مهامها على أكمل وجه.

ومن خلال هذه الزيارة استمع العميد لملاحظات مدراء المدارس والعراقيل التي تواجههم وكيفية تدخل البلدي للتغلب على هذه الإشكاليات التي تعرقل سير العملية التعليمية.

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