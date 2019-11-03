إجراءات صارمة بحق مخابز مخالفة ببنغازي

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في مدينة بنغازي، اليوم الأحد، ضبط مجموعة مخابز تبيّن عدم التزامها بالمعايير الصحية.

وقال الجهاز في بيان إن عناصره قاموا بإقفال المخابز المخالفة والقبض على كل العاملين فيها بعد أن تبين أنهم ينتهكون المعايير الصحية، وعدم نظافة المخابز من الداخل، ومخالفات أخرى كانت كفيلة بالقبض على العاملين والمسؤولين عن تلك المخابز.

ونبه الجهاز أصحاب المخابز أنه لن يتهاون في التأكد من الإجراءات الرسمية والصحية ونظافة المخابز وأسعار الخبز ووزنه حسب اللوائح المعمول بها، مؤكدا أنه سيطبق القانون على المخالفين.

ونشر الجهاز مجموعة من الصور بصفحته في “فيسبوك” تظهر سوء النظافة في المخابز المضبوطة، والصدأ الذي لحق بمعداتها، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين.

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