عماري زايد يبحث مع وزير الحكم المحلي مستجدات نقل الاختصاصات إلى المجالس البلدية

بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، صباح اليوم الأحد، مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، ميلاد الطاهر، ما تم إنجازه على مستوى نقل الاختصاصات من الوزارات إلى المجالس البلدية، ضمن ما تقوم به اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية.

ووفق بيان لوزارة الحكم المحلي، تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحث كيفية صرف ميزانيات البلديات لعام2020، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

وتطرق الحديث لاستكمال البناء المؤسسي للبلديات بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

الطاهر يستعرض مع معيتيق صعوبات نقل الاختصاصات إلى البلديات

فيما انعقد اليوم الاجتماع التنظيمي الثاني للجنة العليا لنقل الاختصاصات، والذي شدد على ضرورة استمرار سعي اللجنة في تنظيم العمل بين الإدارات والمنظمات الدولية العاملة مع حكومة الوفاق الوطني.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة تنظيم العمل بين الإدارات والوزارات والمنظمات الدولية في دعم نقل الاختصاصات من الوزارات إلى الإدارات المحلية من أجل التحول من المركزية إلى اللامركزية.

وبحث المجتمعون ضمان قانونية عمل المنظمات الدولية داخل ليبيا، وتنظيم آلية تواصلها من خلال القنوات الرسمية للاستفادة من الخبرات التي ستقدمها لليبيا، بما يضمن عدم تعارضها وتنظيمها وتحقيق أهدافها، مع مراعاة الحفاظ على وحدة وسيادة وتماسك الدولة.

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