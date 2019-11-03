العباني: مؤتمر برلين مسؤوليته إصلاح ما أفسدته قرارات مجلس الأمن

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن مؤتمر برلين المزمع عقده بشأن ليبيا، مسؤوليته إصلاح ما أفسدته قرارات مجلس الأمن وبعثته إلى ليبيا، لا سيما ما فعله الإسباني برناردينو ليون والألماني مارتن كوبلر، مبعوثا الأمم المتحدة سابقا.

العباني وفي تصريح لصحيفة الدستور المصرية، أضاف أن الشعب الليبي الداعم للقوات المسلحة، لم يعد يحتمل ظلم المجتمع الدولي أكثر من ذلك، مشددا على وجوب دعم مؤتمر برلين للجيش في حربه على الإرهاب، ورفع حظر التسليح عنه، واعتبار ما يفعله الجيش في حربه على الإرهاب ومنعه من الانتشار والتمكن من الأراضي الليبية واجبا يؤديه نيابة عن كل الدول.

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