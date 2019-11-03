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العباني: مؤتمر برلين مسؤوليته إصلاح ما أفسدته قرارات مجلس الأمن

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن مؤتمر برلين المزمع عقده بشأن ليبيا، مسؤوليته إصلاح ما أفسدته قرارات مجلس الأمن وبعثته إلى ليبيا، لا سيما ما فعله الإسباني برناردينو ليون والألماني مارتن كوبلر، مبعوثا الأمم المتحدة سابقا.

العباني وفي تصريح لصحيفة الدستور المصرية، أضاف أن الشعب الليبي الداعم للقوات المسلحة، لم يعد يحتمل ظلم المجتمع الدولي أكثر من ذلك، مشددا على وجوب دعم مؤتمر برلين للجيش في حربه على الإرهاب، ورفع حظر التسليح عنه، واعتبار ما يفعله الجيش في حربه على الإرهاب ومنعه من الانتشار والتمكن من الأراضي الليبية واجبا يؤديه نيابة عن كل الدول.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • مؤتمر برلين فاشل مقدما لانه يريد ان وحد رؤية الدول الكبرى وهذا مستحيل فى الوقت الحالى ولن يتحقق الا بعد سيطرة الجيش الوطنى على طرابلس خاصة مصرف ليبيا المركزى ومؤسسة النفط سيتحول كل الطامعين نحو من يسيطر على السلطة بالكامل وان كان 90% تحت سيطرة الجيش والبقية فى الطريق قبل برلين التى ستتاجل عدة مرات ولن تعقد اصلا

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