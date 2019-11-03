تأجيل النطق بالحكم في قضية أبوسليم إلى منتصف ديسمبر

أخبار ليبيا 24

قررت الدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس، اليوم الأحد، تأجيل النطق بالحكم في القضية “ضحايا سجن أبوسليم” إلى جلسة 15 ديسمبر القادم بسبب عدم استكمال المداولة.

وذكرت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، أن “الدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس، قررت تأجيل النطق بالحكم في القضية رقم 100/ 2014 المعروفة بضحايا سجن أبوسليم سنة 1996 لجلسة 15 ديسمبر 2019 لعدم استكمال المداولة”.

وقد انعقدت الجلسة بحضور هيئة المحكمة بكامل أعضائها وهيئة الدفاع وأهالي الضحايا من أولياء الدم، وفق ما نشرت الوزارة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تؤجل فيها محكمة استئناف طرابلس النطق بالحكم في القضية التي يتهم بالوقوف وراءها قيادات النظام السابق على رأسهم مدير الاستخبارات في عهد القذافي عبد الله السنوسي والذي شهدت الجلسة الـ13 للقضية مطلع يناير الماضي، مثوله لأول مرة أمام المحكمة.

يشار إلى أن الحادثة المذكورة قد وقعت في شهر يونيو عام 1996 عندما قتل نحو 1200 معتقل داخل سجن أبوسليم بالعاصمة طرابلس.

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