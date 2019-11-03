تصدير 600 ألف برميل نفط من ميناء البريقة إلى إيطاليا

رست في حوض ميناء البريقة النفطي، اليوم الأحد، الناقلة النفطية «FRANKOPAN» التي ترفع علم كرواتيا قادمة من تركيا لشحن 600 ألف برميل من النفط الخام سيجري تصديرها إلى إيطاليا.

وقال رئيس قسم المناولة والتخزين بميناء البريقة عبدالعظيم سالم محمد بوخمادة لـ«بوابة الوسط» إن العاملين في الميناء بدأوا عملية شحن الناقلة بالكمية المطلوبة التي سيجري تصديرها بعد الانتهاء من الإجراءات المستندية المتبعة.

وأشار بوخمادة إلى أن ميناء البريقة التجاري الصناعي يشهد حالة ملاحية نشطة بعد العملية التنظيمية التي عملت عليها إدارة التشغيل بالميناء الأمر الذي يساهم في تزايد وصول الناقلات خلال الفترة القادمة.

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