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تحذير من تداعيات انقسام “شركة وهيئة الكهرباء”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير دائرة التحكم في الشركة العامة للكهرباء درنة المهندس محمد إدريس إن تدخل الهيئة العامة للكهرباء في طبيعة عمل الشركة عرقل من الجهود التي يقدمها العاملون، محذرا من تداعيات انقسام الشركة والهيئة على المواطنين.

وأضاف إدريس في مداخلة مع برنامج “LIVE” عبر “218NEWS” الأحد، أن الشركة قامت بتركيب عدد 8 محطات جهد متوسط في عدد من مناطق شرق ليبيا بقيمة 1.1 مليون يورو لكل محطة، مشيرا إلى أن المنطقة ومن عام 2012 وهي تتغذى على ما قيمته 80 إلى 20 ميغاوات من جمهورية مصر حيث تقدر قيمة الميغاوات في الساعة بـ170 دولارا.

وبين المهندس إدريس أن الشركة العامة للكهرباء تعمل بعيدا عن التجاذبات الحاصلة في البلاد مطالبا بعدم زجها في الصراع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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