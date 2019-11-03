صنع الله يطلب من عميد الرحيبات قائمة بمشكلات البلدية للعمل على حلها

بحث رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الأحد مع عميد بلدية الرحيبات السيفاو سليمان المالطي، وعضوي المجلس البلدي علي محمد كوشان وعلي أحمد دنقر، الأوضاع داخل الحدود الإدارية للبلدية، والتطرق إلى كافة السبل المتاحة لحل بعض المختنقات فيها.

ووفق بيان للمؤسسة، طلب صنع الله من المجلس البلدي مدّ المؤسسة بقائمة تشمل مختلف المشاكل التي تواجه البلدية، مؤكدا استعداد المؤسسة للمساهمة في حلها، في إطار برامج التنمية المستدامة التي تقوم بتنفيذها في المناطق المجاورة لعملياتها.

حضر الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة خالد بوخطوة.

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