مراقبة التعليم ببني وليد تبدأ تسليم الكتب المدرسية إلى المدارس

بدأت اللجنة المكلفة بتوزيع الكتاب المدرسي بمراقبة التعليم ببني وليد، اليوم الأحد، تسليم الكتب المدرسية إلى عدد كبير من المدارس التابعة لها في المدينة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وجرت عملية تسليم الكتب المدرسية بالحضور الشخصي لمديري المؤسسات التعليمية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في بلدية بني وليد.

ونوهت مراقبة التعليم في بني وليد إلى أنه سيجري تسليم الكتب إلى بقية المدارس التابعة لمكاتب الخدمات التعليمية بالمراقبة وفقا للجداول المعدة بالخصوص.

يشار إلى أن عددا كبيرا من مدارس مراقبة التعليم ببني وليد كانت مقفلة خلال الأيام الماضية بسبب إضراب المعلمين عن العمل للمطالبة بزيادة الرواتب وتوفير التأمين الصحي للمعلمين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا