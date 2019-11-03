جهاز مكافحة الظواهر السلبية يضبط 20 عاملا بمطاعم بنغازي لديهم «أمراض مُزمنة»

ألقت عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، القبض على 20 عاملا من جنسيات مختلفة، يعملون في المطاعم ببنغازي، لديهم أمراض مُزمنة وقررت إحالتهم لجهات الاختصاص، كما قررت إغلاق عدد من المطاعم بسبب وجود مخالفات كارثية لديها..

جاء ذلك خلال حملة للجهاز اليوم، على عدد من المطاعم للتفتيش عن الحالات الصحية ومناخ العمل ليتضح وقوع مجموعة من المطاعم في مخالفات الجانب الصحي والإهمال في الحفاظ على الأغذية، ويستخدمون عجين الخبز الذي خزن لأكثر من يومين في أماكن غير صالحة وأطعمة تعد غير صحية، وفق بيان للجهاز اليوم.

كما قرر عناصر الجهاز إيقاف عدد من العاملين بتهمة عدم وجود أوراق ثبوتية لهم ولإقامتهم ولا يملكون شهادات صحية ويعملون ضمن الأطقم الخاصة بالمطاعم.

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