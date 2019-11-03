السراج والسفير الأمريكي يبحثان في لندن الوضع في طرابلس

أخبار ليبيا24

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الأحد اجتماعًا في لندن.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان إن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة لإنهاء الوضع في طرابلس.

وأضافت السفارة، أن السفير نورلاند أكد مجددًا على دعم الولايات المتحدة لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وسط تصاعد تورّط جهات حكومية خارجية والمرتزقة في الصراع وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.

وقالت إن الولايات المتحدة تُعارض هذا التصعيد وتلتزم بالعمل مع الشركاء الليبيين والدوليين بتوجيه من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لكسر هذه الحلقة المدمرة المتمثلة في الهجوم والهجوم المضاد بتمكين أجنبي والتي أودت بحياة الكثير من الليبيين الأبرياء.

واعتبرت السفارة، أن النزاع أثبت الحاجة الملحّة لجميع الأطراف الليبية المسؤولة للعمل من خلال العملية السياسية لاستعادة الأمن في غرب ليبيا وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع الليبيين.

وقال البيان، إنه بناءً على طلب ليبيا، فإنّ السفارة الأمريكية مستعدة لتقديم دعمها الكامل لهذا الحوار السياسي الليبي، وفي هذا الصدد، أكّد السفير نورلاند أيضًا على أنّ الصراع المستمرّ يقوض الحرب الأمريكية-الليبية المشتركة ضدّ الإرهاب ويضرّ باحتمالات تعافي النمو الاقتصادي في ليبيا.

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