توجه لفتح باب الاستثمار في المطارات

عقد الأحد اجتماع بين مصلحة المطارات وهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة تم خلاله مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالاستثمار في المطارات.

وطرح في الاجتماع الذي حضره كل من رئيس المصلحة ورئيس الهيئة وبعض مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية من الطرفين، مجموعة من الآراء التي ستساهم في استقطاب المستثمرين وذلك بهدف إقحام القطاع الخاص في المشاريع التنموية وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي.

ووفق بيان لمصلحة المطارات فقد تم الاتفاق على ضرورة إعداد كشف يتضمن البيانات الأساسية حول المطارات المستهدف استثمارها من طرف المصلحة ليتم عرضها من طرف الهيئة على الشركات الراغبة في الدخول للسوق الليبي والاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل للقيام بجمع البيانات المطلوبة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع الأسس والأطر القانونية للاستثمار في المطارات.

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