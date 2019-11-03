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سرت.. ضبط 14 مهاجرا مختبئين بسيارة خضار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت قوة حماية وتأمين سرت، الأحد، إن أفرادها في بوابة الـ17 المدخل الشرقي لمدينة سرت، ألقوا القبض على عصابة تمتهن تهريب المهاجرين غير القانونيين.

وأضافت القوة في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، إن العصابة أخفت 14 شخصا يحملون الجنسية المصرية في سيارة لبيع الخضروات نوع “أفيكو” قادمة من البيضاء.

وأشارت القوة إلى أن المهاجرين كانوا مختبئين تحت شحنة الخضروات، وتمت إحالتهم إلى البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ونشرت قوة حماية وتأمين سرت مقطع فيديو يظهر لحظة خروج المهاجرين من بين صناديق الخضار الموضوعة في السيارة المضبوطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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