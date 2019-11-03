اللجنة العليا للنازحين تعقد أولى اجتماعاتها بحضور معيتيق

عقدت اللجنة العليا للنازحين اجتماعها الأول اليوم الأحد، بحضور النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، والتي تضم وزراء المالية ، والحكم المحلي، والدولة لشؤون المهجرين والنازحين، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، لمتابعة ماتم تخصيصه للبلديات بقيمة 120 مليون دينار بشأن النازحين.

ووفقا لصفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس وزراء حكومة الوفاق، تم خلال الاجتماع التأكيد على الاستمرار في معالجة أوضاع النازحين وتذليل الصعوبات التي يواجهونها، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة ملف النازحين بالكامل .

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