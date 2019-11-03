أوضاع المهاجرين بمراكز الإيواء على طاولة البحث

بحث وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني الأحد، في اجتماع موسع ضم وفدا تابعا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، أوضاع المهاجرين في مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بطريق السكة.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمركز إيواء المهاجرين، بحضور مدير جهاز الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، ورئيس قسم متابعة مراكز الإيواء، ورئيس قسم المنظمات بمكتب الوكيل، المشاكل والعراقيل التي تواجه المهاجرين داخل المراكز.

وبحسب بيان لـ”داخلية الوفاق”، فقد تطرق الاجتماع لموضوع مركز إيواء أبوسليم والاستماع لعدد من النزلاء الذين كانوا داخله، والذين تم إيواؤهم بمركز طريق السكة، لحين إيجاد الحلول لهؤلاء المهاجرين.

وعلى هامش الاجتماع قام الوكيل بجولة تفقدية للوقوف على أوضاعهم الإنسانية والاطلاع على الأماكن التي خصصت للمهاجرين الذين تم نقلهم من مركز إيواء أبو سليم إلى مركز إيواء طريق السكة.

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