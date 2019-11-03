اجتماع موسع لبحث ظروف المهاجرين داخل مراكز الإيواء بطرابلس

أخبار ليبيا24

عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محمد الشيباني اليوم الأحد اجتماعًا موسعًا ضم وفدًا تابعًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا وبحضور مدير جهاز الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس ورئيس قسم متابعة مراكز الإيواء ورئيس قسم المنظمات بمكتب الوكيل.

ووفقًا لمكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية؛ فقد جرى خلال الاجتماع، الذي عقد بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بطريق السكة بطرابلس، مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الإيواء، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجههم داخل هذه المراكز.

كما جرى خلال الاجتماع التطرق لموضوع مركز إيواء أبوسليم والاستماع لعدد من النزلاء الذين كانوا داخل المركز، والذين تم إيوائهم بمركز طريق السكة، لحين إيجاد الحلول لهؤلاء المهاجرين.

واستمع الوكيل لعدد من المهاجرين غير الشرعيين حول المشاكل والعراقيل التي تواجههم داخل مراكز الإيواء.

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