“مخالفات كارثية” بمطاعم في بنغازي (صور)

قال جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، الأحد، إنه ضبط “مخالفات كارثية” في عدة مطاعم بالمدينة، وعلى إثرها قام بإغلاقها وإيقاف عدد من العاملين فيها.

وأضاف الجهاز في بيان بصفحته في “فيسبوك”، أن عناصره نفذت الأحد حملة على عدد من المطاعم للتفتيش عن الحالات الصحية ومناخ العمل، وتبين ارتكاب مجموعة من المطاعم مخالفات صحية وإهمال في حفظ الأغذية، حيث تقوم هذه المطاعم بتخزين عجين الخبز لأكثر من يومين بأماكن غير صالحة، وضبط فيها أطعمة غير صحية.

وأشار الجهاز إلى أن عناصره قامت بإيقاف عدد من العاملين بتهمة عدم وجود أوراق ثبوتية لهم ولإقامتهم، ولا يملكون شهادات صحية ويعملون ضمن الأطقم الخاصة بالمطاعم، لافتا إلى إلقاء القبض على أكثر من 20 عاملا من جنسيات مختلفة لديهم أمراض مُزمنة وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص.

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