مواطن يُسلّم 11 قطعة أثرية ثمينة للجهات المختصة

قام المواطن طارق الشلماني، وهو رئيس عرفاء بالإدارة العامة للدعم المركزي، بتسليم 11 قطعة أثرية من الفخار الملون تعود للعصر الاغريقي، إلى الادارة العامة للاحصاء والمعلومات التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، بعد أن عثر عليها بمنطقة توكرة.

وقالت مصلحة الآثار الليبية، في بيان، الأحد، إن رئيس لجنة استلام القطع الأثرية بمصلحة الآثار الليبية انتقل إلى مقر الإدارة العامة للاحصاء في مدينة بنغازي، برفقته مراقب آثار توكرة، ومدير مكتب آثار طلميثة، لاستلام القطع الأثرية.

وأعربت المصلحة عن شكرها وتقديرها للمواطن الشلماني الذي سلّم القطع الأثرية، معتبرة ذلك عملا وطنيا، وللعاملين في الإدارة العامة للإحصاء والمعلومات لدورهم في التنسيق مع المصلحة لاستلام القطع، مشيرة إلى أنها ستقيم حفل تكريم للمواطن.

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