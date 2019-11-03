الجيش الليبي: غارة مزدوجة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة والكلية الجوية مصراته..بيان

أصدرت القيادة العامة للجيش الليبي، بيانا صحفيا بشأن غارات طيران الجيش على دشم عسكرية لقوات الوفاق بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس ومطار الكلية الجوية مصراته.

وجاء خلال البيان الذي تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخة منه: “إنه من خلال المعلومات المتوفرة من أجهزه الاستخبارات التابعة لقواتنا المسلحة تم رصد أماكن متفرقة في الجزء العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية وكذلك بمطار الكلية الجوية في مدينة مصراتة ،حيث أكدت مصادر الاستخبارات التابعة لنا بتحديد هذه الأماكن والتي تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرةUAV وم/ط”

وتابع البيان: “هذه الأماكن عبارة عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها”

وأفاد الجيش الليبي، بأنه تم تنفيذ ضربة جوية مزدوجة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية والكلية الجوية مصراتة والتعامل مع هذه المواقع”، موضحا أن الطائرات أقلعت من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت والقضاء على التهديد، بحسب البيان

واختتم الجيش بيانه بالتأكيد على أن الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقه، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح، وفقا للبيان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا