دورة تدريبية تخصصية لمأموري الضبط القضائي بـ«البيئة»

تنظم المدرسة الفنية بالإدارة العامة للتدريب، دورة تدريبية تخصصية لمأموري الضبط القضائي التابعين للهيئة العامة للبيئة، والتي استهدفت 27 متدربا، في إطار تعاون وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للتدريب مع الهيئة العامة للبيئة بالحكومة الموقتة.

ووفق بيان لـ«داخلية الموقتة»، اليوم، يتلقى المتدربون خلال الدورة المنعقدة على مدى أسبوعين، العديد من الجوانب القانونية والإجرائية ذات العلاقة بحماية وتحسين البيئة.

وكانت الدورة تستهدف تأهيل مأموري الضبط القضائي التابعين للهيئة العامة للبيئة، ورفع قدراتهم في مجال معرفة الاختصاص النوعي المنعقد لهم بموجب قانون رقم 15 لسنة 2003 ميلادي في شأن حماية وتحسين البيئة.

كما تهدف الدورة لتعزيز قدرات المتدربين في مجال تحرير محاضر جمع الاستدلال ورفع كفاءتهم في مجال معرفة الضوابط الشكلية والإجرائية الواجبة لاستحقاقات طبيعة عملهم الخاصة بالتصدي لجرائم تلويث البيئة ومتابعتها وجمع الاستدلالات بشأنها.

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