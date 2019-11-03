سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني

استهدف سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء الأحد، مواقع عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس ومطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة .

بنغازي – سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم للقائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه إن “العمليات الجوية للقوات المسلحة العربية الليبية استهدفت دشم للمليشيات الإرهابية بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس ودشم بمطار الكلية الجوية بمصراتة”.

وأضاف المسماري في البيان أن “من خلال المعلومات المتوفرة من أجهزه الاستخبارات التابعة لقواتنا المسلحة تم رصد أماكن متفرقة في الجزء العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية وكذلك بمطار الكلية الجوية في مدينة مصراتة حيث أكدت مصادر الاستخبارات التابعة لنا بتحديد هذه الأماكن والتي تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة “، مشيرا إلى أن “هذه الأماكن عبارة عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها”.

وفقا للبيان، “للتعامل مع هذا التهديد [ الأماكن التي تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها ] نفذت طائرات سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ضربة جوية مزدوجة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية والكلية الجوية بمصراتة “.

وأوضح البيان أن “الطائرات أقلعت من عده قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت والقضاء على هذا التهديد”.

وأكد المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي على أن “الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقه، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100 بالمئة وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح”، مؤكدا أن “بفضل قدرات سلاح الجو الليبي أصبحت السيادة الجوية كاملة لها نتيجة رفع قدراتها في الاستطلاع والاستهداف بدعم وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر”.