إدارة مطار معيتيقة تعلن وقف المجال الجوي في مطار مصراتة “مؤقتا”

أفادت إدارة مطار معيتيقة الدولي، عن عودة طائرة الخطوط الأفريقية، القادمة من مطار تونس قرطاج لمطار صفاقس، بسبب اغلاق مؤقت للمجال الجوي”مؤقتاً” لمطار مصراتة على بعد تعرضه لضربات جوية.

وفي وقت سابق ليلة أمس، أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للجيش الوطني، إن مقاتلات سلاح الجو شنّت عددا من الغارات الجوية، على مواقع للمجموعات المسلحة.

وأوضحت الشعبة، إن المقاتلات الحربية، نفّذت ثلاث غارات جوية، استهدفت مخازن لذخائر الطائرات المسيرة، بالكلية الجوية مصراتة.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي، أن سلاح الجو استهدف القسم العسكري بقاعدة معيتيقة العسكرية.

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