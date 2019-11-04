غلق المجال الجوي بمطار مصراتة بشكل مؤقت

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة مطار معيتيقة اليوم الإثنين أن المجال الجوي بمطار مصراتة قد أغلق مؤقتًا بسبب وجود تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء مصراتة.

وقالت إدارة مطار معيتيقة، إن رحلة الخطوط الأفريقية، المدرجة ضمن دول رحلاته، والقادمة من مطار قرطاج بتونس، قد عادت أدراجها قبل وصولها إلى مصراتة باتجاه مطار صفاقس التونسي بسبب وجود الطيران الحربي.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان الجيش الوطني شن عدة غارات مزدوجة في طرابلس ومصراتة. وقال الجيش في بيان إن مقاتلات سلاح الجو استهدفت في طلعات مزدوجة مساء يوم الأحد موقع عبارة عن دشم تستخدم لتخزين الطائرات المسيرة التركية في كل من قاعدة معيتيقة والكلية الجوية مصراتة.

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