داخلية الوفاق: الوزير فتحي باشاغا لا يملك أي صفحة على الفيسبوك

نوّهت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن الوزير فتحي باشاغا، لا يملك أي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحمل اسمه.

وأوضحت الوزارة، أن الأمر الذي يستوجب التنويه والتنبيه عنه، أن صفحة تحمل اسم الوزير لا صلة له بها ولا بمضمونها، وأن كل ما ينشر بخصوص وزارة الداخلية يتم عن طريق الصفحة الرسمية للوزارة، أو عن طريق صفحة المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في حكومة الوفاق.

كما نوّهت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، المتابعين لصفحات التواصل عدم الانجرار والعبث وارتكاب “السلوكيات الرقمية”، التي من الممكن أن تضعهم تحت طائلة المسائلة والقانون.

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