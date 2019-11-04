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داخلية الوفاق: الوزير فتحي باشاغا لا يملك أي صفحة على الفيسبوك

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نوّهت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن الوزير فتحي باشاغا، لا يملك أي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحمل اسمه.

وأوضحت الوزارة، أن الأمر الذي يستوجب التنويه والتنبيه عنه، أن صفحة تحمل اسم الوزير لا صلة له بها ولا بمضمونها، وأن كل ما ينشر بخصوص وزارة الداخلية يتم عن طريق الصفحة الرسمية للوزارة، أو عن طريق صفحة المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في حكومة الوفاق.

كما نوّهت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، المتابعين لصفحات التواصل عدم الانجرار والعبث وارتكاب “السلوكيات الرقمية”، التي من الممكن أن تضعهم تحت طائلة المسائلة والقانون.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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