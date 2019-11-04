مديرية أمن الزاوية تضبط شخصين يمارسان الشعوذة والاحتيال

أعلنت وحدة الإعلام الأمني بمكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الزاوية، عن ضبط شخصين يتعاملان بالسحر والشعوذة، ويمارسان النصب والاحتيال وعمليات ابتزاز على المواطنين من داخل وخارج مدينة الزاوية.

وأوضحت وحدة الإعلام، إن عملية الضبط تمت، بعد بلاغ ورد إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الزاوية، والذي على إثره توجهت قوة من البحث الجنائي وألقت القبض على الشخصين، وهم متلبسين. وقد تمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

وأعربت مديرية أمن الزاوية، عن شكرها لمن قدّم المساعدة لرجال الأمن، وطالبت المواطنين بالمدينة، بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية لتأدية عملهم المناط بهم.

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