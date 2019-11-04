بلدية أجدابيا تستأنف مشروع تصريف المياه بشارع طريق طرابلس

استأنفت أعمال مشروع تصريف المياه بشارع طريق طرابلس، في مدينة أجدابيا، بعد مباشرة شركة قصر الرجايل للمقاولات العامة، العمل على تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار، بالشارع الخدمي شمال طريق طرابلس وبمدة عقد 180 يوم.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية أجدابيا، انطلاق المرحلة الأولى من مفترق البريد وصولا إلى مدرسة الهدى من الخلف، والمرحلة الثانية من ملعب بوخمادة، وصولا إلى مسجد باب الريان.

وأشار المكتب الإعلامي أن هذه الأعمال تأتي، بعقد مع المؤسسة الوطنية للموارد المائية وبإشراف من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أجدابيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية