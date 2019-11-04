مستشفى حوادث أبو سليم يتسلم جهاز تصوير مقطعي ومنظار جراحي

تسلم مستشفى الحوادث أبو سليم عدة أجهزة طبية حديثة، منها جهاز تصوير مقطعي، وجهاز «C – ARM»، إضافة إلى منظار جراحي.

وحصل المستشفى أيضا على أجهزة «موجات فوق الصوتية، وصدمة كهربائية، وتخدير، وأجهزة شفط»، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وجهز المستشفى بـ60 سريرا للكبار، و30 سريرا للأطفال، و40 سريرا للعناية المركزة، وشاشات مراقبة للعلامات الحيوية، وأسرة لقسم العظام، وأجهزة أشعة متنقلة، وأخرى للتنفس الصناعي، وأجهزة تخطيط قلب، وطاولات عمليات، ومضخات حقن.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة من أجل دعم المستشفيات. يذكر أن مستشفى الحوادث أبو سليم يقع داخل العاصمة طرابلس، وتبلغ سعته السريرية 480 سريرا.

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