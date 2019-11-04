الجيش يقصف مخابئ لتجهيز الطائرات المسيرة في معيتيقة ومصراتة

نفذ سلاح الجو بالقوات المسلحة أمس، ضربة جوية مزدوجة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية، ومطار الكلية الجوية مصراتة، استهدف من خلالهما دشمات للمليشيات الإرهابية بالموقعين.

وحسب بيان صحفي للقيادة العامة، بشأن العمليات الجوية للقوات المسلحة، فإن الأماكن التي تم استهدافها تستخدم في تجهيز الطائرات المسيرة، وتخزين صواريخها.

هذا وأكد البيان تحقيق هذه الحملة الجوية أهدافها بكل دقة، من خلال تدميرها للمرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100%، كما تمكنت القوات المسلحة من بسط كامل سيادتها الجوية.

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